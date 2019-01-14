Пеле: Считаю, что Мбаппе может стать новым Пеле

Футбол 14 января 2019 20:12 Источник: France Football

Легендарный бразильский футболист Пеле в интервью для France Football заявил, что Килиан Мбаппе может превзойти его достижения.

- Он выиграл чемпионат мира в девятнадцать, мне было семнадцать. Я думаю, что он может стать новым Пеле. Многие думают, что я чтобы посмеяться, но это не шутка, - приводит слова Пеле журнал France Football.

Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018 году и был признан лучшим молодым игроком турнира. Кроме этого Мбаппе является двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и обладателем Кубка Франции.

Отметим, что 20-летний нападающий возглавляет рейтинг самых дорогостоящих футболистов пяти лучших европейских лиг, составленный исследовательским центром CIES Football Observatory, - его стоимость оценивается в 218,5 миллионов евро.