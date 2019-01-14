«Спартак»: У Мельгарехо со здоровьем все в порядке

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо не получал травму во время тренировки команды.
«Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке!
Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в «двусторонке» на ограниченном участке поля», - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте «Спартака» в Twitter.
В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах и записался на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
⚠️ Сегодня ряд СМИ сообщили, что @Melgarejo25 досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем всё в порядке! 👌🏻— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 января 2019 г. у
⚽️ Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля.#Спартак pic.twitter.com/bk6gWZqrzx