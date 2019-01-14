«Спартак»: У Мельгарехо со здоровьем все в порядке

Футбол 14 января 2019 20:22 Источник: ФК «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо не получал травму во время тренировки команды.

«Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке!

Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в «двусторонке» на ограниченном участке поля», - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте «Спартака» в Twitter.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах и записался на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.