«Спартак»: У Мельгарехо со здоровьем все в порядке - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 20:22Источник: ФК «Спартак»

«Спартак»: У Мельгарехо со здоровьем все в порядке

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо не получал травму во время тренировки команды.

«Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке!

Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в «двусторонке» на ограниченном участке поля», - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте «Спартака» в Twitter.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах и записался на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.

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