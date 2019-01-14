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Футбол14 января 2019 21:10Источник: L'Equipe

Кавани планирует играть в «ПСЖ» до конца контракта

Уругвайский нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не намерен покидать клуб до конца своего.

- Мой контракт приближается к концу, а возможно и моя карьера. Мне будет 33, когда истечет срок соглашения. Я не знаю, буду ли продолжать играть после 2020 года и останусь ли в Париже. Пока я не начинал переговоров о продлении контракта, но мне здесь хорошо, клуб доволен моей игрой, и я хочу доработать в «ПСЖ» до конца, - цитирует Кавани L’Equipe.

Добавим, что Кавани перешел в «ПСЖ» в июле 2013 года из «Наполи». За это время форвард провел в составе французской команды 265 матчей и записал на свой счет 183 забитых мяча и 35 результативные передачи. Действующее соглашение уругвайского футболиста с «ПСЖ» заканчивается в июне 2020 года.

#лига 1#фк псж#кавани эдинсон
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