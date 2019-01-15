«Реал Сосьедад» переиграл «Эспаньол» в 19-м туре чемпионата Испании

Футбол 15 января 2019 01:11 Источник: «Советский спорт»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Виллиан Хосе (8-я, 63-я минуты) и единожды отличился Микель Мерино (3-я минута), а у гостей голом отметился Налдо (32), а также мяч в свои ворота отправил защитник хозяев поля Диего Льоренте (45+1).

«Реал Сосьедад» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на 10-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре команда из Сан-Себастьяна 20 января на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а каталонцы на следующий день встретятся с «Эйбаром».