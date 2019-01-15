Тьерри Анри: То, что сейчас происходит с «Ниццей», не должно сказаться на Виейра

Футбол 15 января 2019 01:31 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри – о предстоящем матче 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», которую возглавляет Патрик Виейра.

– Нам будет не хватать Налдо, Балло-Туре и Сеска Фабрегаса в матче с «Ниццей», но таковы правила, их нужно уважать.

Матч с «Ниццей» очень важен для болельщиков обеих команд. Мы хотели бы выиграть этот первый домашний матч лиги 1 в 2019 году.

Я не часто видел Патрика Виейра сломленным. То, что сейчас происходит с «Ниццей», не должно сказаться на нем, – приводит слова Анри официальный сайт «Монако».

Напомним, матч «Монако» – «Ницца» изначально должен был состояться 7 декабря 2018 года, но был перенесен из-за акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходили по всей Франции. Теперь игра состоится 16 января и начнется в 21:00 по московскому времени.