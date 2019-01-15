Хосеп Гвардиола: Мы набрали три очка, которые помогут оказывать давление на «Ливерпуль» - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 08:14Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Хосеп Гвардиола: Мы набрали три очка, которые помогут оказывать давление на «Ливерпуль»

На данный момент команда испанского специалиста уступает лидирующему "Ливерпулю" 4 очка.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над "Вулверхэмптоном" в 22-м туре АПЛ (3:0).

«Мы часто играли вдесятером против 11 и должны более агрессивно действовать в атаке, но мы провели много матчей, накопилась моральная и физическая усталость.

Мы действовали слаженно и не позволили сопернику создать много моментов, так что набрали три очка, которые помогут оказывать давление на «Ливерпуль».

Большинство команд приезжают сюда, чтобы играть в глухой обороне, приходится непросто. Но мы действовали здорово и приблизились к «Ливерпулю», – приводит слова Гвардиолы "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.

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