Хосеп Гвардиола: Мы набрали три очка, которые помогут оказывать давление на «Ливерпуль»

Футбол 15 января 2019 08:14 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда испанского специалиста уступает лидирующему "Ливерпулю" 4 очка.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над "Вулверхэмптоном" в 22-м туре АПЛ (3:0).

«Мы часто играли вдесятером против 11 и должны более агрессивно действовать в атаке, но мы провели много матчей, накопилась моральная и физическая усталость.

Мы действовали слаженно и не позволили сопернику создать много моментов, так что набрали три очка, которые помогут оказывать давление на «Ливерпуль».

Большинство команд приезжают сюда, чтобы играть в глухой обороне, приходится непросто. Но мы действовали здорово и приблизились к «Ливерпулю», – приводит слова Гвардиолы "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.