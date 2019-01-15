Егор Сорокин: Черчесов отлично мотивирует – где нужно, «напихает», где нужно, взбодрит - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 08:35Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Егор Сорокин: Черчесов отлично мотивирует – где нужно, «напихает», где нужно, взбодрит

Футболист дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Чехии (5:1).

Защитник «Рубина» Егор Сорокин высказался о нынешней сборной России, отметив сильные стороны тренерского штаба.

«Тренерский штаб очень гармоничный – каждый дополняет каждого. Это касается и Черчесова, и Ромащенко, и Гинтараса Стауче. Все нацелены на работу и достижение положительного результата. Станислав Саламович отлично мотивирует на борьбу и проявление своей лучшей игры – где нужно, «напихает» игроку, где нужно, взбодрит. Мирослав Юрьевич много дает футболистам в плане тактики. Совокупность этих качеств помогла этому штабу преуспеть на ЧМ.

Пять минут на поле в составе сборной имели для меня большое значение. Я почувствовал себя игроком национальной команды и понял, куда надо стремиться. Не всем удается заслужить вызов в главную команду страны и выйти на поле в ее футболке. В прошлом году мне выпало всего пять минут на игру. Но это только заставляет еще усердней работать в клубе, чтобы получать больше игровой практики, расти и заслужить доверие тренеров сборной», – приводят слова Сорокина "Известия".

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