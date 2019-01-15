Лучший бомбардир «Томи» может перебраться в чемпионат Казахстана

Футбол 15 января 2019 09:01 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Российский нападающий «Томи» Илья Кухарчук может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, игрок получил предложение от «Шахтера» из Караганды, который планирует заполучить его на правах свободного агента. Отмечается, что к российскому футболисту также проявляет интерес «Окжетпес».

Напомним, контракт Кухарчука с томским клубом действует до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провел в ФНЛ 24 матча, забил 8 голов и отдал 1 голевой пас.