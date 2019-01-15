Лучший бомбардир «Томи» может перебраться в чемпионат Казахстана - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 09:01Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Лучший бомбардир «Томи» может перебраться в чемпионат Казахстана

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Российский нападающий «Томи» Илья Кухарчук может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, игрок получил предложение от «Шахтера» из Караганды, который планирует заполучить его на правах свободного агента. Отмечается, что к российскому футболисту также проявляет интерес «Окжетпес».

Напомним, контракт Кухарчука с томским клубом действует до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провел в ФНЛ 24 матча, забил 8 голов и отдал 1 голевой пас.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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