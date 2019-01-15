«Зенит» отправился на сбор в Катар без Лодыгина

Об этом сообщает официальный Twitter питерского клуба.
Сегодня, 15 января, «Зенит» вылетел в Катар, где будет готовиться ко второй части сезона.
Отмечается, что защитник Бранислав Иванович и хавбек Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее. Добавим, что в списке также отсутствует голкипер Юрий Лодыгин.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.