«Зенит» отправился на сбор в Катар без Лодыгина

Футбол 15 января 2019 10:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает официальный Twitter питерского клуба.

Сегодня, 15 января, «Зенит» вылетел в Катар, где будет готовиться ко второй части сезона.

Отмечается, что защитник Бранислав Иванович и хавбек Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее. Добавим, что в списке также отсутствует голкипер Юрий Лодыгин.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.