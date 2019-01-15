Дмитрий Хохлов: Юсупов однозначно поможет «Динамо», хорошо знаю его сильные стороны

Футбол 15 января 2019 11:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент столичный клуб занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал возвращение в команду российского полузащитника Артура Юсупова.

«С удивлением узнал, что ряд динамовских болельщиков негативно отнеслись к тому, что мы подписали Артура Юсупова. Артур – динамовец, он вырос в этом клубе, делал в нем первые шаги в профессиональном футболе. Отдельно подчеркну три момента.

Первое – Юсупов покинул в свое время «Динамо» не по личной инициативе. Второе – ради прихода к нам он пошел на серьезные уступки, в частности на довольно серьезное понижение контракта, по сравнению с тем, который был у него в «Ростове».

Наконец, третье – его подписание произошло по инициативе нашего тренерского штаба. Артур – качественный футболист, который добавит нам вариативности в центральной зоне. Плюс я лично его очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны, понимаю, какую пользу он может принести команде и как человек, и как футболист. Мы рады, что Артур с нами. Это тот игрок, который однозначно поможет «Динамо», – сказал Хохлов клубной пресс-службе.

Напомним, Юсупов уже играл за "Динамо" с 2009 по 2015 год, проведя во всех турнирах 114 матчей (8 голов).