Экс-полузащитник «Зенита»: Клуб сделает правильно, если отпустит Паредеса в «Челси»

Футбол 15 января 2019 12:17 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что "синие" рассматривают аргентинца на замену Сеску Фабрегасу.

Бывший хавбек "Зенита" Юрий Желудков прокомментировал информацию о возможном переходе Леандро Паредеса в "Челси".

«Я не буду сожалеть, если он перейдет в английский клуб. Заиграет ли он там? Трудно сказать. Это уже вопрос к Паредесу. Думаю, ему будет тяжеловато это сделать.

Клуб абсолютно правильно сделает, если отпустит его. А зачем удерживать игрока, который хочет уйти? Думаю, «Зенит» не очень потеряет. Он не забивал», – приводит слова Желудкова "Евро-Футбол.ру".

В текущем сезоне Паредес провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.