Александр Зинченко: Штраф в «Манчестер Сити» определяется рулеткой

Футбол 15 января 2019 13:27 Автор: Липкин Антон

Украинец проводит третий сезон в «Манчестер Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о системе штрафов в клубе.

«Если сбор в 9:30, мы должны до 9:30 расписаться, – рассказал Зинченко в YouTube блоге Евгения Савина «КраСава». – Человек, который сидит с листком бумаги, в 9:30 встает. Кто не расписался – уже оштрафован.

Раньше штраф измерялся в деньгах, сейчас – рулеткой. Собирают всю команду, как на теорию, вносят рулетку, и ты начинаешь крутить колесо. Может выпасть прачечная – тогда будешь полтора часа помогать стирать вещи. Может, кухня – столовая, может, помыть бутсы всей команде после тренировки.

Де Брюйне и Лапорту как-то выпало провести тренировку для команды U17. Есть «счастливчик» – ты просто ничего не делаешь. Но никому еще не попадалось.

Есть invite your friend (пригласи своего друга) – выходит твой друг, крутит колесо сам, и вы вместе делаете то, что выпадает».

Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. За два с половиной года он провел за команду 25 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.