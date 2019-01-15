СМИ: Рэмзи станет игроком «Ювентуса» в эту пятницу

Об этом сообщает Tuttosport.
Хавбек лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Согласно источнику, его следующим клубом станет "Ювентус". Стороны договорились о пятилетнем контракте, согласно которому валлийский футболист будет получать 7,5 млн евро в год.
Отмечается, что чемпион серии А объявит о переходе полузащитника в эту пятницу, 18 января. До этого срока "Юве" постарается уладить все вопросы с "Арсеналом".
Напомним, контракт Рэмзи с лондонским клубом в силе до конца текущего сезона.