СМИ: Рэмзи станет игроком «Ювентуса» в эту пятницу

Футбол 15 января 2019 13:39 Источник: Tuttosport Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Tuttosport.

Хавбек лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Согласно источнику, его следующим клубом станет "Ювентус". Стороны договорились о пятилетнем контракте, согласно которому валлийский футболист будет получать 7,5 млн евро в год.

Отмечается, что чемпион серии А объявит о переходе полузащитника в эту пятницу, 18 января. До этого срока "Юве" постарается уладить все вопросы с "Арсеналом".

Напомним, контракт Рэмзи с лондонским клубом в силе до конца текущего сезона.