Кейн выбыл на срок до четырех недель и может пропустить матчи Лиги чемпионов

Футбол 15 января 2019 13:58 Источник: «Советский спорт»

Форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейн из-за травмы выбыл из строя на срок до четырех недель и может пропустить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает The Guardian, Кейн получил повреждение в матче 22-го тура первенства английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (матч завершился со счетом 1:0 в пользу манчестерской команды). По словам источника в медицинском штабе "Тоттенхэма", опухлость поврежденного участка ноги Кейна пока не позволяет врачам команды точно определить характер повреждения и сроки восстановления. футболиста.

Напомним, что "Тоттенхэм" с 48 очками идет на третьем месте в английской премьер-лиге, отставая на 5 очком от "Манчестер Сити" и на 9 - от "Ливерпуля". Кейн вместе с Салахом ("Ливерпуль") и Обамеянгом ("Арсенал") лидирует в гонке бомбардиров с 14 голами после 22 матчей.