Самуэль Жиго: Почему не перешел в «Краснодар»? Сердцем я выбрал «Спартак» - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:33Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Самуэль Жиго: Почему не перешел в «Краснодар»? Сердцем я выбрал «Спартак»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, почему отказался от перехода в «Краснодар».

«Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян Ханни позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моем приобретении. Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен. А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня все было просто и ясно — я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол.

Владимир Хашиг сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».

Мне нравится эта атмосфера, нравятся символы клуба. Когда начинается матч, я чувствую себя гладиатором, выходящим на арену! Я боец на поле — мне нравятся единоборства, жесткая игра. Я не самый лучший футболист, но всегда готов биться за свою команду, за цвета! Борьба, борьба и снова борьба!», - приводит слова Жиго Sport24.ru.

В текущем сезоне французский футболист провел 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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