«Челси» увеличил предложение «Зениту» по трансферу Паредеса

Футбол 15 января 2019 14:37 Источник: London Evening Standard Автор: Липкин Антон

Теперь «синие» готовы заплатить за аргентинца 31,2 миллиона фунтов.

«Челси» увеличил предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает London Evening Standard.

Если сначала «синие» предлагали за 24-летнего аргентинца 26,8 миллиона фунтов, то теперь готовы заплатить за него 31,2 миллиона. При этом ранее сообщалось, что «Зенит» оценил Паредеса в 36 миллионов.

Напомним, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассматривает Паредеса в качестве замены испанцу Сеску Фабрегасу, который перешел в «Монако».

В Лондоне полузащитнику предлагают четырехлетний контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Во вторник полузащитник отправился с командой на сбор в Катар.