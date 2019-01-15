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Футбол15 января 2019 14:37Источник: London Evening StandardАвтор: Липкин Антон

«Челси» увеличил предложение «Зениту» по трансферу Паредеса

Теперь «синие» готовы заплатить за аргентинца 31,2 миллиона фунтов.

«Челси» увеличил предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает London Evening Standard.

Если сначала «синие» предлагали за 24-летнего аргентинца 26,8 миллиона фунтов, то теперь готовы заплатить за него 31,2 миллиона. При этом ранее сообщалось, что «Зенит» оценил Паредеса в 36 миллионов.

Напомним, главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассматривает Паредеса в качестве замены испанцу Сеску Фабрегасу, который перешел в «Монако».

В Лондоне полузащитнику предлагают четырехлетний контракт с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Во вторник полузащитник отправился с командой на сбор в Катар.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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