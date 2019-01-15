«Реал» провел переговоры о переходе форварда «Дженоа» Пентека - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:42Источник: ASАвтор: Сметанникова Дарья

«Реал» провел переговоры о переходе форварда «Дженоа» Пентека

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек в ближайшее время может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.

«Реал» уже провел переговоры о переходе 23-летнего поляка. Ранее сообщалось, что «королевский клуб» отказался от покупки Пентека из-за высокой цены на него – 60 млн евро.

Кроме того, Пентек входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», «Атлетико» и «Милана».

Пентек проводит первый сезон в «Дженоа» после перехода из «Краковии» в июле прошлого года за 4,5 миллиона евро. Он забил 13 голов в 19 матчах серии A и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только бывшему форварду «Реала» Криштиану Роналду, у которого на один мяч больше. Кроме того, на счету Пентека шесть голов в двух матчах Кубка Италии.

Напомним, после 18 туров «Реал» набрал 30 очков и занимает в примере пятое место.

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