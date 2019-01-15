Самуэль Жиго: Кононов – хороший выбор для «Спартака» - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:58Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Самуэль Жиго: Кононов – хороший выбор для «Спартака»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера команды, а также поделился мнением насчет нового наставника Олега Кононова.

«В «Спартак» меня звал Массимо Каррера. Он был заинтересован в моем приобретении, и я хочу поблагодарить его за приглашение. Но это часть жизни футболиста: меняются тренеры, а ты должен выполнять свою работу и играть. Олег Кононов мне тоже нравится. Он общается с каждым игроком, что-то объясняет и подсказывает. Думаю, это хороший выбор для «Спартака».

Знал, что некоторые болельщики были в ярости после увольнения Карреры. Но это нормально, ведь с ним «Спартак» выиграл чемпионство, выступал в Лиге чемпионов. Понимаю, что для фанатов тяжело принять его отставку. Но, повторюсь, это футбол, и такие вещи происходят регулярно.

Кононов прислал мне сообщение: «Не беспокойся, работай. Надеюсь вскоре увидеть тебя на поле». Когда ты травмирован и не можешь работать в полную силу, это важно и добавляет мотивации. Уже после, когда мы впервые встретились, Кононов сказал, что рад со мной познакомиться и желает скорейшего выздоровления», - приводит слова Жиго Sport24.ru.

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