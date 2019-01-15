«Анжи» вернул четырех футболистов из аренды

Футбол 15 января 2019 15:18 Источник: ФК «Анжи» Автор: Сметанникова Дарья

Махачкалинский клуб «Анжи» собралась в Кисловодске для прохождения первого сбора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда под руководством Магомеда Адиева начнет подготовку ко второй части сезона в следующем составе:

Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;

Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;

Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;

Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.

Отмечается, что «Анжи» вернул из аренды Хуана Лескано, Антона Белова, Шахбана Гайдарова и Магомеда Магомедова.

«Анжи» после 17 туров РПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.