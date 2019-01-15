Александр Мостовой: Не удивлюсь, если Черышев окажется в России

Футбол 15 января 2019 15:35 Источник: «Российская газета» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой оценил игру Дениса Черышева в «Валенсии», а также прокомментировал шансы полузащитника заиграть в российской премьер-лиге.

«У многих ребят из нашей сборной, которые проявили себя на чемпионате мира, после турнира все идет не так, как им хотелось бы. Проблемы ведь не только у Дениса. Дзюба никак не мог долечиться, Головин в «Монако» пока не блещет.

Если говорить конкретно о Денисе, то его всю карьеру преследуют травмы. А это непросто. Но он парень с характером. Его и в сборную вызвали за пару месяцев до чемпионата мира. И сначала не очень-то и рассчитывали на него. А он взял и стал одним из лучших в нашей команде. Что касается «Валенсии», так за нее ведь не один Черышев играет. Вы посмотрите, что стало с ее лидерами в этом сезоне. Родриго вызывался в сборную Испании, а сейчас не в форме. Парехо тоже не в порядке. «Валенсия» попала в яму. Такое бывает, тем более в чемпионате Испании. Но, думаю, все у них будет нормально. Еще поднимутся.

Раньше я всегда говорил, что ему лучше остаться в Испании. Он там вырос, стал своим. По менталитету он скорее даже испанец. Но сейчас в мире футбола властвуют большие деньги. Я никого не осуждаю. Деньги играют огромную роль в карьере любого футболиста. Просто Денис в какой-то момент может подумать: «Да зачем мне оно все это нужно? Лучше поеду, заработаю и буду отдыхать». Так что я не удивлюсь, если он окажется в России. На его месте я, может, так и поступил бы», - цитирует Мостового «Российская газета».

28-летний Черышев в текущем сезоне провел за «Валенсию» 18 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.