Артур Юсупов: Не согласился бы ни на одно предложение, кроме динамовского

Футбол 15 января 2019 16:04 Источник: ФК «Динамо» (Москва) Автор: Липкин Антон

Полузащитник вернулся в «Динамо» спустя три с половиной года.

Полузащитник Артур Юсупов рассказал о том, почему в зимнее трансферное окно ушел из «Ростова» и вернулся в «Динамо».

– Скажу честно – в «Ростове» меня абсолютно все устраивало, – приводит слова Юсупова официальный сайт бело-голубых. – Мне было там комфортно и находиться, и играть. Поверьте – я не собирался никуда уходить, и ни на одно предложение не ответил бы «да». Ни на одно, кроме динамовского. Поэтому, когда возник интерес со стороны бело-голубых, я попросил агентов договориться с донским клубом о том, как мне уйти. В итоге мы решили все вопросы, расторгли контракт, и в статусе свободного агента я прошел медосмотр и подписал соглашение с «Динамо», которое для меня действительно родное.

– Общались ли уже с Дмитрием Хохловым?

– Да, именно разговор с Дмитрием Валерьевичем стал решающим для меня при принятии решения о возвращении в родной клуб. Здесь, в Турции, тоже уже успели провести небольшую беседу, и я еще раз убедился в том, что поступил абсолютно правильно. Мне понятно, какой футбол прививает Дмитрий Валерьевич команде, понятно, какую роль он отводит мне в ней. Так что приступаю к работе, как говорится, засучив рукава.

Напомним, 29-летний Юсупов играл в «Динамо» с 2009 по 2015 годы с перерывом в один год, который он провел на правах аренды в «Химках».

В 2015 году полузащитник перешел в «Зенит», а с 2017 года – играл в «Ростове». В нынешнем сезоне на его счету один гол и три результативные передачи в 16 матчах.