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Футбол15 января 2019 16:27Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Николай Рассказов: Айртон – быстрый и техничный, он отлично вписался

Бразилец перешел в «Спартак» из «Флуминенсе».

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о том, как команда тренируется на сборе в ОАЭ, а также высказался о новичке красно-белых – бразильце Айртоне Лукасе.

«Мы стали больше работать с мячом, – сказал 21-летний игрок обороны. – Но делаем это совместно с бегом. Получается, нагрузка с мячом. Так что все отлично: и нагрузка у нас есть, и контакт с мячом.

Айртон вписался отлично. Чаще всего я играю против него (на тренировках) как соперник. Он быстрый, техничный. Впереди еще два сбора. Думаю, он вольется в коллектив и командные взаимодействия. Прозвище? Пока еще не придумали».

Напомним, 21-летний Айртон Лукас перешел в «Спартак» из «Флуминенсе».

Сбор красно-белых в Дубае продлится до 16 января. В заключительный день «Спартак» проведет контрольный матч с «Локомотивом» (Ташкент).

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