Гаджи Гаджиев: Если Самедов сохранит мотивацию, то он поможет «Крыльям Советов»

Футбол 15 января 2019 17:45 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу трансферной кампании самарского клуба.

- В зимнее межсезонье «Крылья Советов» серьезно укрепились. Как оцениваете их трансферную кампанию?

- Начнем с Самедова. Нет никаких сомнений в том, что это квалифицированный игрок. В данной ситуации важно то, чтобы футболист сохранял мотивацию. Если получится это сделать, значит, он поможет.

- Как оцените приход в «Крылья» Жано Ананидзе. Он работал с Божовичем, но подвержен постоянным травмам. Он сможет играть стабильно?

- Этого ни я, ни вы не знаем. Бывают ситуации, когда игрок с возрастом должен бы чаще получать травмы, но за счет опыта он способен правильно дозировать нагрузку, хорошо ориентироваться в игровых ситуациях. Но, конечно, от случайностей никто не застрахован.

- Из «Спартака» в «Крылья» проследовал и Артем Тимофеев. Это приобретение в основу?

- Жано и Самедов больше известны футбольной общественности. Одно то, что Тимофеев несколько матчей провел в основе «Спартака», заслуживает уважения. Но только я не дам вам ответ, как он впишется в состав своей новой команды.

- Сейчас «Крылья» находятся в зоне стыковых матчей. С такими покупками они сохранят прописку?

- Думаю, что и без приобретения у самарцев были серьезные возможности сохранить команду в премьер-лиге. Клуб, мне кажется, сейчас больше думает о том, как подняться в середину турнирной таблицы. Эти приобретения подчеркивают такие намерения, - передает слова Гаджиева «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в зимнее трансферное окно состав самарской команды пополнили семь футболистов - Жано Ананидзе («Спартак», аренда), Артем Тимофеев («Спартак», аренда), Виталий Денисов («Локомотив», аренда), Роман Шишкин («Краснодар», аренда), Александр Самедов (свободный агент), Антон Зиньковский («Чертаново») и Максим Карпов («Зенит»).