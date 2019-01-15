Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА (фото)

Футбол 15 января 2019 18:23 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник команды Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе.

13 января 28-летний Дзагоев пропустил тренировку армейцев из-за небольшой простуды.

💪 Сегодняшнюю тренировку наравне со всеми отпахал полузащитник Алан Дзагоев, который вернулся в общую группу после небольшой простуды! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/HgwLENSy0r — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 января 2019 г.

В текущем сезоне на счету футболиста 11 матчей за ЦСКА, в которых он отметился одной голевой передачей.

Напомним, что на сборе в Испании ЦСКА сыграет товарищеские матчи с латвийским «Вентспилсом» (21 января) и норвежским «Мольде» (22 января).