Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА (фото) - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 18:23Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА (фото)

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник команды Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе.

13 января 28-летний Дзагоев пропустил тренировку армейцев из-за небольшой простуды.

В текущем сезоне на счету футболиста 11 матчей за ЦСКА, в которых он отметился одной голевой передачей.

Напомним, что на сборе в Испании ЦСКА сыграет товарищеские матчи с латвийским «Вентспилсом» (21 января) и норвежским «Мольде» (22 января).

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