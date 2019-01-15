Президент «Томи»: Получим от спонсора около 400 миллионов рублей и рассчитаемся со всеми долгами

Футбол 15 января 2019 18:24 Источник: ТАСС

Президент «Томи» Сергей Жвачкин заявил, что клуб получит от спонсора 400 миллионов рублей и на эти средства клуб погасит все долги.

- Сейчас все бумаги подписаны, «Газпром» сейчас рассчитывается, и мы получим около 400 миллионов рублей и рассчитаемся со всеми долгами. И со следующего года у нас проблем не будет, если не захотим в премьер-лигу, - приводит слова Жвачкина ТАСС.

Отмечается, что по данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам составляют 175 млн рублей.

Напомним, что «Томь» после 24 туров первенства ФНЛ, набрав 46 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице.