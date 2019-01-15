Керимов отказался профинансировать «Анжи» на 300 млн рублей

Футбол 15 января 2019 18:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов отказался помочь махачкалинскому клубу в финансировании.

Как сообщает Sport_inside, Керимов отказался перевести «Анжи» 300 миллионов рублей.

«Зимой были предприняты новые попытки вернуть к финансированию Сулеймана Керимова, которого очень просили хоть как-то помочь в прошлом любимому детищу. Но уже в 2019 году Керимов окончательно отказал, хотя просили «всего лишь» 300 млн рублей», - сообщил источник.

На данный момент президентом «Анжи» является Осман Кадиев. Махачкалинский клуб после 17 туров российской премьер-лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.