Керимов отказался профинансировать «Анжи» на 300 млн рублей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 января 2019 18:40Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Керимов отказался профинансировать «Анжи» на 300 млн рублей

Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов отказался помочь махачкалинскому клубу в финансировании.

Как сообщает Sport_inside, Керимов отказался перевести «Анжи» 300 миллионов рублей.

«Зимой были предприняты новые попытки вернуть к финансированию Сулеймана Керимова, которого очень просили хоть как-то помочь в прошлом любимому детищу. Но уже в 2019 году Керимов окончательно отказал, хотя просили «всего лишь» 300 млн рублей», - сообщил источник.

На данный момент президентом «Анжи» является Осман Кадиев. Махачкалинский клуб после 17 туров российской премьер-лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

#керимов сулейман#фк анжи#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта