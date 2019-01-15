Определены имена 12 финалистов Всероссийского конкурса футбольных комментаторов «Матч Премьер»

Футбол 15 января 2019 14:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

14 января завершился второй этап Всероссийского конкурса футбольных комментаторов, организованного телеканалом «Матч Премьер». Определены имена 12 финалистов.

Конкурс организован телеканалом «Матч Премьер» и приурочен к стартующему 21 января предсезонному турниру, который пройдет в Катаре.

Принять участие во Всероссийском конкурсе комментаторов смогли все желающие, готовые доказать в ходе состязания, что им по силам «держать» внимание аудитории на протяжении всего футбольного матча. На момент закрытия приёма заявок 31 декабря 2018 года было принято 337 анкет участников.

Редакторы «Матч Премьер» одобрили 128 работ, после чего рабочая группа во главе с генеральным продюсером «Матч Премьер» Гавриилом Гордеевым провела более жесткий отбор, в результате которого борьбу за победу продолжили 40 участников. Записанные ими комментарии видеофрагментов футбольных поединков были направлены на изучение экспертам. В жюри конкурса, которое определило 12 финалистов, вошли Юрий Розанов, Нобель Арустамян, Константин Генич, Евгений Савин, Александр Шмурнов, Александр Мостовой, Тимур Журавель, Дмитрий Ананко, Георгий Черданцев, Александр Кержаков, Роман Нагучев, Андрей Талалаев, Роман Трушечкин, Евгений Алдонин, Роман Гутцайт, Алексей Игонин, Михаил Поленов, Николай Писарев, Дмитрий Шнякин, Олег Корнаухов, Сергей Кривохарченко, Александр Ширко, Денис Казанский и Артем Шмельков.

Результаты голосования экспертов уже опубликованы здесь.

18 января в 21:00 участники финала будут представлены зрителям в эфире каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер». В студии пройдет жеребьевка, по итогам которой конкурсанты будут распределены на матчи предсезонного турнира.

С 21 по 29 января финалисты сразятся в комментаторских поединках на матчах турнира. Зрители онлайн-трансляций игр на сайтах matchpremier.ru, matchtv.ru и sportbox.ru смогут переключаться с трансляции штатных комментаторов телеканала на окна с комментарием участников конкурса, чтобы оценить их работу. Первый круг турнира конкурсанты будут комментировать по тайму. В каждом из трёх матчей будет проведено по 2 поединка. Во втором круге участники прокомментируют весь матч, и по итогам трёх схваток в трёх матчах определятся 3 призёра. Решение примет жюри под руководством Юрия Розанова. Занявший 1-е место получит контракт с телеканалом «Матч Премьер». Призом за 2-е место станут билеты на финал Лиги чемпионов-2018/19. Занявшему 3-е место достанутся билеты на матч одной из европейских лиг. Результаты конкурса станут известны 31 января 2019 года.