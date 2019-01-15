Спортивный директор «Дженоа»: Не хотим продавать Пентека, но рассмотрим любые предложения

Футбол 15 января 2019 19:24 Источник: RMC Sport

Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти рассказал о ситуации с польским нападающим команды Кшиштофом Пентеком.

- Мы ждем предложений по Пентеку. До сих пор не было ничего официального, только запросы. «Милан» знает, что бы хотели бы сохранить игрока до июня, но мы оценим любые предложения, которые появятся у нас.

Мы не намерены продавать Пентека прямо сейчас, но серьезное предложение может заставить нас передумать.

«Милан» заинтересован в его переходе, но сейчас они думают только о матче за Суперкубок, а мы не намерены ждать до последнего дня трансферного окна, - цитирует Перинетти RMC Sport.

Отметим, что портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Пентек проводит свой первый сезон в серии А. В июле 2018 года он перешел в «Дженоа» из польской «Краковии» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел 21 встречу в составе «Дженоа» во всех турнирах и записал на свой счет 19 забитых мячей и одну голевую передачу.