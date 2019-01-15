Александер-Арнолд не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол15 января 2019 19:44Источник: The GuardianАвтор: Сметанникова Дарья

Александер-Арнолд не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд получил повреждение во время разминки перед матчем 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:1).

Как сообщает The Guardian, 20-летний защитник не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за травмы колена.

В матче с «Брайтоном» Александер-Арнолд отыграл все 90 минут, но обследование выявило у него небольшую проблему со связками, из-за которой он пропустит около месяца.

Ожидается, что Александер-Арнолд вернется в строй перед матчем с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов 19 февраля.

#александер-арнолд трент#фк ливерпуль#апл#фк брайтон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта