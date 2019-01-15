Александер-Арнолд не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы

Футбол 15 января 2019 19:44 Источник: The Guardian Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд получил повреждение во время разминки перед матчем 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:1).

Как сообщает The Guardian, 20-летний защитник не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за травмы колена.

В матче с «Брайтоном» Александер-Арнолд отыграл все 90 минут, но обследование выявило у него небольшую проблему со связками, из-за которой он пропустит около месяца.

Ожидается, что Александер-Арнолд вернется в строй перед матчем с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов 19 февраля.