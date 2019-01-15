«Гуанчжоу Эвергранд» выкупил у «Барселоны» Паулиньо

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» активировал пункт о выкупе у «Барселоны» полузащитника сборной Бразилии Паулиньо.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны», «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил у каталонского клуба права на Паулиньо за 42 миллиона евро.
Отметим, что по информации портала transfermarkt.com, полузащитник подписал с китайским клубом контракт до конца 2023 года.
Напомним, что 30-летний Паулиньо перешел в «Барселону» в августе 2017 года как раз из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро. В июле прошлого года испанская команда отдала Паулиньо в аренду в Гуанчжоу за 5,5 миллиона евро.
За «Барселону» бразилец в общей сложности провел 49 игр, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо сыграл 114 матчей и записал на свой счет 41 гол и 16 передач.
La Junta Directiva ha sido informada de que el Guangzhou Evergrande ya ha hecho efectiva la cláusula de opción de compra del jugador Paulinho, en cumplimiento del acuerdo suscrito el julio pasado, tras un período de cesión pic.twitter.com/g6eoZc8Po7— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 января 2019 г.