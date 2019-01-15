«Гуанчжоу Эвергранд» выкупил у «Барселоны» Паулиньо

Футбол 15 января 2019 22:58 Источник: ФК «Барселона»

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» активировал пункт о выкупе у «Барселоны» полузащитника сборной Бразилии Паулиньо.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил у каталонского клуба права на Паулиньо за 42 миллиона евро.

Отметим, что по информации портала transfermarkt.com, полузащитник подписал с китайским клубом контракт до конца 2023 года.

Напомним, что 30-летний Паулиньо перешел в «Барселону» в августе 2017 года как раз из «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро. В июле прошлого года испанская команда отдала Паулиньо в аренду в Гуанчжоу за 5,5 миллиона евро.

За «Барселону» бразилец в общей сложности провел 49 игр, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо сыграл 114 матчей и записал на свой счет 41 гол и 16 передач.