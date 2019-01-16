СМИ: «Милан» заинтересован в услугах Феллайни

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mirror.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Согласно источнику, игрок недоволен своим положением на "Олд Траффорд" после ухода Жозе Моуринью и готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.
Отмечается, что в услугах бельгийского футболиста заинтересован "Милан". Также на него претендуют "Порту" и китайский "Гуанчжоу Эвергранд"
В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.