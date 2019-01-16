Олег Кононов: В этом сезоне Ребров уже не сыграет - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 10:33Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Олег Кононов: В этом сезоне Ребров уже не сыграет

На данный момент российский голкипер провел 6 матчей, пропустил 6 мячей и два раза оставлял ворота "сухими".

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о состоянии вратаря Артема Реброва.

«Летом жду Артёма в команде. Думаю, к сборам он будет готов. В этом сезоне Артём, вероятнее всего, уже не сыграет.

Сейчас ему предстоит обследование, по итогам которого будет ясно: потребуется ли хирургическое вмешательство или же лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймём сроки его возвращения», – цитирует Кононова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул сбор столичного клуба, который в настоящий момент проходит в ОАЭ.

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