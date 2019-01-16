Кононов – о возвращении Промеса: Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда

Футбол 16 января 2019 11:07 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Голландец покинул столичный клуб летом 2018 года.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном возвращении в стан красно-белых полузащитника "Севильи" Квинси Промеса.

«Возвращение Промеса на правах аренды? Это лишь слух. Клуб не вёл никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал «Спартак» чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с «Севильей».

Я делаю ставку на всех игроков, которые есть в команде. Разумеется, нашего состава достаточно, чтобы вторую часть сезона пройти довольно уверенно. Нужно ли сейчас усиление «Спартаку»? Думаю, нет», – приводит слова Кононова Sport24.

В текущем сезоне Промес провел за испанский клуб 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса.