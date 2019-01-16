«Челси» не собирается отпускать Морату в «Атлетико» на правах аренды - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 11:31Источник: The Daily MailАвтор: Гичунцев Артур

«Челси» не собирается отпускать Морату в «Атлетико» на правах аренды

Об этом сообщает Daily Mail.

Мадридский "Атлетико" продолжает переговоры о трансфере нападающего "Челси" Альваро Мораты.

Согласно источнику, испанский клуб хочет арендовать игрока до конца текущего сезона, однако, "синие" не поддерживают этот вариант и хотят продать форварда.

Отмечается, что лондонский клуб пойдет на встречу "Атлетико", если испанцы согласятся внести в соглашение пункт об обязательном выкупе.

Ранее сообщалось, что 26-летним Моратой интересуются "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Добавим, что ранее он выступал за мадридский "Реал" и "Ювентус".

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