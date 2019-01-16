Кононов назвал состав «Спартака» на матч с «Локомотивом» - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 13:13Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Кононов назвал состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Селихов, Миронов и Гулиев сыграют в стартовом составе.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился со стартовым составом команды на контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента на сборе в Дубае.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия (к), Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.
Запасные: Максименко, Кутепов, Айртон, Гапонов, Маслов, Умяров, Зобнин, Глушенков, Мельгарехо, Мелкадзе, Педро Роша.

Таким образом, впервые после травмы сыграет голкипер Александр Селихов, а полузащитник Аяз Гулиев проведет первый матч за команду после возвращения в «Спартак».

Матч пройдет на стадионе Jebel Ali Shooting Club в Дубае. Начало – 14:00 (мск). Эта игра станет первой для «Спартака» на зимних сборах, после чего команда вернется в Москву.

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