Кононов назвал состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Селихов, Миронов и Гулиев сыграют в стартовом составе.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился со стартовым составом команды на контрольный матч с «Локомотивом» из Ташкента на сборе в Дубае.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия (к), Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.
Запасные: Максименко, Кутепов, Айртон, Гапонов, Маслов, Умяров, Зобнин, Глушенков, Мельгарехо, Мелкадзе, Педро Роша.
📋 Наш состав на контрольный матч против ташкентского @LokomotivUzb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 16, 2019
⠀
Трансляция в 14:00 мск:
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
📱 мобильное приложение#Спартак #СпартакЛокомотив #Spartak #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/2uAHn2SXiC
Таким образом, впервые после травмы сыграет голкипер Александр Селихов, а полузащитник Аяз Гулиев проведет первый матч за команду после возвращения в «Спартак».
Матч пройдет на стадионе Jebel Ali Shooting Club в Дубае. Начало – 14:00 (мск). Эта игра станет первой для «Спартака» на зимних сборах, после чего команда вернется в Москву.