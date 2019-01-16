Журналист Goal: Головина нельзя назвать худшим футболистом «Монако» в этом сезоне

Футбол 16 января 2019 13:24 Источник: «Российская газета» Автор: Сметанникова Дарья

В текущем сезоне Александр Головин провел за «Монако» 14 матчей и сделал две результативные передачи.

Журналист портала Goal.com Наим Бенеддра, специализирующийся на французском футболе, поделился мнением насчет выступления Головина в «Монако».

«Пока Александр оставил о себе двоякое впечатление. Не скрою: мы ждали от него большего. Все-таки за него заплатили большие деньги, он был лидером ЦСКА и здорово проявил себя на чемпионате мира. Его игра за «Монако» пока оставляет желать лучшего. Об этом говорит и статистика: ни одного мяча за полгода. Но Головина нельзя назвать худшим футболистом команды в этом сезоне. А в некоторых матчах он показывал класс. Особенно в работе с мячом.

Мне кажется, есть три причины неудачной игры Головина в первое полгода. Первая - у Александра не было опыта игры за рубежом. Это влечет за собой определенные проблемы на старте. Вторая - травмы. С момента перехода в «Монако» он получил пару повреждений и был дисквалифицирован на четыре матча из-за удаления. Конечно, это помешало его прогрессу. Наконец, не так просто проявить себя в команде, у которой есть очевидные проблемы. Головин оказался в «Монако» в наихудший момент», - приводит слова журналиста «Российская газета».