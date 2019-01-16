Стали известны все кандидаты в исполком РФС

Футбол 16 января 2019 13:53 Источник: РФС Автор: Сметанникова Дарья

Избирательный комитет РФС зарегистрировал претендентов на места в составе исполкома организации.

В единый список вошли: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.

Напомним, что выборы в исполком пройдут 22 февраля на конференции РФС. Выборы по четырем оставшимся местам в исполкоме перенесены на следующую конференцию в связи с отсутствием кандидатов от соответствующих членов РФС.

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев будут зарегистрированы в день проведения конференции по специальным квотам в случае, если будут занимать соответствующие должности.