Единственного соперника Дюкова не зарегистрировали в РФС из-за проблем с документами

Футбол 16 января 2019 13:59 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня стало известно, что единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза является председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергей Кузьмин сообщил, что его не смогли зарегистрировать для участия в выборах президента РФС из-за неправильно оформленных документов.

«Одна из организаций, которая меня выдвигала, отправила неполный комплект или неправильно оформленный, и в связи с этим получается, что у меня нет пяти организаций, которые меня выдвинули. Поэтому меня не зарегистрировали», - цитирует Кузьмина «Р-Спорт».

Выборы нового главы РФС пройдут 22 февраля. Пост стал вакантным после ухода Виталия Мутко в декабре 2018 года.

На данный момент исполняющим обязанности президента РФС является глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.