Анхель Ди Мария: В «Манчестер Юнайтед» мне не дали провести лучшее время в карьере - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 14:04Автор: Сметанникова Дарья

Анхель Ди Мария: В «Манчестер Юнайтед» мне не дали провести лучшее время в карьере

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал свое выступление в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

«Я задержался в «Манчестер Юнайтед» всего на один год. Это был не лучший период в моей карьере. Если сказать точнее, мне не дали провести там лучшее время в карьере. В тот момент у меня возникли трудности с тренером. Но, к счастью, у меня появилась возможность перейти в «ПСЖ», после чего я вновь показал, кем являюсь», - приводит слова Ди Марии France Bleu.

Ди Мария перешел в английский клуб из мадридского «Реала» за 75 миллионов евро. После года выступления аргентинец перебрался в «ПСЖ» за 63 млн евро.

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