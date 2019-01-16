«Енисей» расторг контракт с нападающим Обрадовичем (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 14:15Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

«Енисей» расторг контракт с нападающим Обрадовичем (фото)

Марко Обрадович стал игроком «Енисея» в феврале 2018 года после перехода из «Актобе».

«Енисей» в своем твиттере объявил о расторжении контракта с 27-летним форвардом.

«Мне было очень приятно играть в «Енисее». Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ», - цитирует Обрадовича пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Обрадович провел за «Енисей» 14 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#обрадович марко#фк енисей#рпл#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта