«Енисей» расторг контракт с нападающим Обрадовичем (фото)

Футбол 16 января 2019 14:15 Источник: ФК «Енисей» Автор: Сметанникова Дарья

Марко Обрадович стал игроком «Енисея» в феврале 2018 года после перехода из «Актобе».

«Енисей» в своем твиттере объявил о расторжении контракта с 27-летним форвардом.

«Мне было очень приятно играть в «Енисее». Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ», - цитирует Обрадовича пресс-служба клуба.

ФК "Енисей" и нападающий Марко Обрадович достигли соглашения о досрочном прекращении действия контракта.



Мы благодарим Марко за исторический сезон 2017/2018 и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/lNsOFdEM9r — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 16 января 2019 г.

В текущем сезоне Обрадович провел за «Енисей» 14 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.