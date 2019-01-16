«Енисей» расторг контракт с нападающим Обрадовичем (фото)

Марко Обрадович стал игроком «Енисея» в феврале 2018 года после перехода из «Актобе».
«Енисей» в своем твиттере объявил о расторжении контракта с 27-летним форвардом.
«Мне было очень приятно играть в «Енисее». Я благодарен своим партнерам по команде — с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моем сердце. Спасибо вам за все и я надеюсь «Енисей» решит задачу и останется в РПЛ», - цитирует Обрадовича пресс-служба клуба.
ФК "Енисей" и нападающий Марко Обрадович достигли соглашения о досрочном прекращении действия контракта.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 16 января 2019 г.
Мы благодарим Марко за исторический сезон 2017/2018 и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/lNsOFdEM9r
В текущем сезоне Обрадович провел за «Енисей» 14 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.