Вальверде будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 14:33Источник: All SportАвтор: Сметанникова Дарья

Вальверде будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне

В мае 2017 года Эрнесто Вальверде был назначен главным тренером «Барселоны», подписав с командой двухлетний контракт.

Президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу сообщил, что 54-летний специалист останется главным тренером команды на следующий сезон.

«Мы нисколько не сомневаемся, что Вальверде будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Конечно, в свое время мы с ним это обсудим. Мы уверены в нем, он отлично работает. Он умный человек, знает систему игры «Барселоны» и нам нравится, как он управляет матчами», - приводит слова Бартомеу Sport.

После 19 туров испанской примеры «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка и опережая идущего вторым «Атлетико» на пять баллов.

#вальверде эрнесто#фк барселона#бартомеу жозеп#испанская примера
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта