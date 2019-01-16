Футбол 16 января 2019 14:33 Источник: All Sport Автор: Сметанникова Дарья

В мае 2017 года Эрнесто Вальверде был назначен главным тренером «Барселоны», подписав с командой двухлетний контракт.

Президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу сообщил, что 54-летний специалист останется главным тренером команды на следующий сезон.

«Мы нисколько не сомневаемся, что Вальверде будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Конечно, в свое время мы с ним это обсудим. Мы уверены в нем, он отлично работает. Он умный человек, знает систему игры «Барселоны» и нам нравится, как он управляет матчами», - приводит слова Бартомеу Sport.

После 19 туров испанской примеры «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка и опережая идущего вторым «Атлетико» на пять баллов.