«Реал» не стал продавать Мариано Диаса в «Валенсию» - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 14:54Источник: Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

«Реал» не стал продавать Мариано Диаса в «Валенсию»

Форвард мадридского «Реала» Мариано Диаса останется в команде до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Radio Levante.

«Валенсия» была готова приобрести 25-летнего доминиканского футболиста. «Летучие мыши» обратились к руководству «Реала» по поводу трансфера Мариано, но получили отказ.

Отмечается, что в «Королевском клубе» заявили, что Мариано не покинет команды ни при каких обстоятельствах.

В нынешнем сезоне Мариано принял участие лишь в пяти матчах «Реала», в которых не отметился результативными действиями.

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