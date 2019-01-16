«Реал» не стал продавать Мариано Диаса в «Валенсию»

Футбол 16 января 2019 14:54 Источник: Mundo Deportivo Автор: Сметанникова Дарья

Форвард мадридского «Реала» Мариано Диаса останется в команде до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Radio Levante.

«Валенсия» была готова приобрести 25-летнего доминиканского футболиста. «Летучие мыши» обратились к руководству «Реала» по поводу трансфера Мариано, но получили отказ.

Отмечается, что в «Королевском клубе» заявили, что Мариано не покинет команды ни при каких обстоятельствах.

В нынешнем сезоне Мариано принял участие лишь в пяти матчах «Реала», в которых не отметился результативными действиями.