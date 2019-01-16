Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ»

Футбол 16 января 2019 15:32 Источник: Ajansspor.com Автор: Сметанникова Дарья

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис сообщил, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ».

«Коноплянка – один из важнейших украинских футболистов за последнее время. За него боролись «Фенербахче» и «Бешикташ». Коноплянка точно покинет «Шальке», он уже договорился с «Бешикташем». Продолжаются переговоры между клубами», - приводит слова агента Ajansspor.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

В текущем сезоне 29-летний украинский полузащитник провел за «Шальке» 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.