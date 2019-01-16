«Спартак» разгромил «Локомотив» из Ташкента на сборе в ОАЭ

Футбол 16 января 2019 15:56 Автор: Липкин Антон

Голы забили Ташаев, Миронов, Луис Адриано, Мельгарехо и Глушенков.

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» из Ташкента (5:2) в первом контрольном матче на зимних сборах. Игра прошла на стадионе Jebel Ali Shooting Club в Дубае.

В первые 20 минут команды забили по два мяча. Причем «Спартак» оказался в роли догоняющего, когда после гола полузащитника Александра Ташаева «Локомотив» отличился дважды за четыре минуты. Счет сравнял защитник Леонид Миронов, реализовавший пенальти после нарушения на Ташаеве.

«Спартак» снова вышел вперед на 32-й минуте благодаря голу бразильца Луиса Адриано. А во втором тайме в воротах «Локомотива» побывало еще два мяча: сначала забил парагваец Лоренсо Мельгарехо, после чего окончательный счет в матче установил новичок команды Максим Глушенков.

Отметим, что в перерыве главный тренер «Спартака» Олег Кононов произвел девять замен, а по истечении часа игрового времени на поле вышли еще два новых игрока.

В целях профилактики в матче не приняли участие полузащитник Денис Глушаков и форвард Зе Луиш.

«Спартак» завершил программу сбора в ОАЭ и возвращается в Москву.

Дубай (ОАЭ)

Контрольный матч

«Спартак» (Москва, Россия) – «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) – 5:2 (3:2)

Голы: Ташаев, 7. Миронов, 19, с пенальти. Луис Адриано, 32. Мельгарехо, 52. Глушенков, 82 – Искандеров, 9. Абдулхаликов, 13.

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Маслов, 60), Миронов (Кутепов, 46), Джикия (Гапонов, 46), Комбаров (Айртон, 46), Гулиев (Зобнин, 60), Игнатов (Умяров, 46), Ломовицкий (Глушенков, 46), Ташаев (Мельгарехо, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Луис Адриано (Педро Роша, 46).