«Спартак-2» победил ФШМ в Сокольниках

Футбол 16 января 2019 16:11 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Нимели и Тиуб забили по голу.

«Спартак-2» в своем первом контрольном матче в 2019 году нанес поражение команде из КФК – ФШМ (4:3). Игра прошла в манеже академии «Спартака» в Сокольниках.

По голу забили легионеры второй команды красно-белых Сильванус Нимели и Тиерно Тиуб, еще два мяча на счету игроков на просмотре.

– Первая игра всегда дает информацию, над чем работать на следующих сборах, – сказал главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов. – К матчу с ФШМ привлекли ребят из дубля, дали практически всем сыграть по тайму. Несмотря на то что соперник был из КФК, спарринг получился очень полезным.

18 января «Спартак-2» отправится на сбор в Белек, который продлится до 2 февраля. В Турции у команды запланированы три матча: с молодежной сборной Азербайджана (24 января), «Ардой» из Болгарии (29 января) и «Иртышом» из Казахстана (1 февраля).

Москва

Контрольный матч

«Спартак-2» (Москва) – ФШМ (Москва) – 4:3 (1:0)

Голы: Нимели, 4. Игрок на просмотре №1, 52. Игрок на просмотре №2, 57. Тиуб, 76 – Еременко, 54. Ерофеев, 62, 89.

«Спартак-2»: Ермаков (Поплевченков, 46), Петрунин, Тюнин (к) (Мохбалиев, 46), Мамин (Актисов, 46), Воропаев (Горбулин, 46), Бакаев (Маркитесов, 46), Полубояринов (Калачевский, 46), Бакалюк (Прошляков, 46), Нимели (Тиуб, 46), Игрок на просмотре №1, Игрок на просмотре №2.