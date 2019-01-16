Олег Кононов: Айртон сыграл отлично

Футбол 16 января 2019 16:21 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

«Спартак» победил «Локомотив» из Ташкента в контрольном матче.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру новичков команды в контрольном матче с «Локомотивом» из Ташкента (5:2) на сборе в Дубае.

«Чертановские ребята отлично себя проявили, – приводит Sport24.ru слова Кононова. – Глушенков классный гол забил, и еще момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке».

Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо суперигру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде».

Напомним, 19-летний Максим Глушенков, вышедший на поле после перерыва, установил окончательный счет в матче. Полузащитник Наиль Умяров и защитник Айртон Лукас также провели на поле по тайму.

«Спартак» завершил программу сбора в ОАЭ и возвращается в Москву.