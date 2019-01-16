Олег Кононов: Айртон сыграл отлично - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 16:21Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Олег Кононов: Айртон сыграл отлично

«Спартак» победил «Локомотив» из Ташкента в контрольном матче.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру новичков команды в контрольном матче с «Локомотивом» из Ташкента (5:2) на сборе в Дубае.

«Чертановские ребята отлично себя проявили, – приводит Sport24.ru слова Кононова. – Глушенков классный гол забил, и еще момент у него был. Умяров очень уверенно играет, как будто уже давно в «Спартаке».

Айртон сыграл отлично. Достаточно хорошо играет и в атаке, и в обороне. Понятно, что сейчас он под нагрузками, так что ждать прямо суперигру сейчас не стоит. Всему придет логическое завершение. Пока он адаптируется и к нагрузкам, и к команде».

Напомним, 19-летний Максим Глушенков, вышедший на поле после перерыва, установил окончательный счет в матче. Полузащитник Наиль Умяров и защитник Айртон Лукас также провели на поле по тайму.

«Спартак» завершил программу сбора в ОАЭ и возвращается в Москву.

#рпл#фк спартак#чемпионат узбекистана по футболу#фк локомотив ташкент#кононов олег#глушенков максим#умяров наиль#лукас айртон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта