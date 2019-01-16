Рафаэль ван дер Варт: Хотел бы увидеть возвращение Моуринью в Мадрид

Футбол 16 января 2019 16:23 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт рассказал об отношении к экс-главному тренеру «сливочных» Жозе Моуринью.

- Мне очень нравится Жозе из-за его открытости и прямолинейности. Таких людей любят в Нидерландах. Моуринью мог спокойно сказать футболисту, что он не будет играть, и я хотел бы увидеть его возвращение в «Реал». Почему нет? Он - «Особенный» и является настоящим победителем. Мне он нравится не только как человек, но и как тренер, он многое выиграл за свою карьеру, - заявил ван дер Варт, завершивший карьеру игрока в прошлом году.