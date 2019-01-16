Олег Кононов: Миронов за ошибку по шапке не получит, но поговорим, конечно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 16:30Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Олег Кононов: Миронов за ошибку по шапке не получит, но поговорим, конечно

«Спартак» выиграл у «Локомотива» из Ташкента в контрольном матче.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ошибки игроков в контрольном матче с «Локомотивом» из Ташкента (5:2) на сборе в Дубае.

«Из ошибок выделю желание побыстрее отбирать мяч, к сожалению, это не всегда удается, – приводит Sport24.ru слова Кононова. – Также выделю технические ошибки и нехватку кондиций, еще не до конца играем. Мы работаем в двухразовом режиме, играем в три часа дня, это сказалось на отсутствии свежести.

Миронов за ошибку по шапке не получит. Но поговорим, конечно. Центральный защитник должен уверенно работать с мячом, не делать такие передачи».

Напомним, «Спартак» одержал победу в своем первом контрольном матче в 2019 году. При этом по ходу первого тайма красно-белым пришлось отыгрываться после того, как «Локомотив» забил два гола за четыре минуты, второй – после ошибки 20-летнего защитника Леонида Миронова.

В составе «Спартака» забитые мячи на счету Александра Ташаева, Миронова (с пенальти), Луиса Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максима Глушенкова.

«Спартак» завершил сбор в ОАЭ и возвращается в Москву.

#рпл#фк спартак#чемпионат узбекистана по футболу#фк локомотив ташкент#кононов олег#миронов леонид#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта