Олег Кононов: Миронов за ошибку по шапке не получит, но поговорим, конечно

Футбол 16 января 2019 16:30 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

«Спартак» выиграл у «Локомотива» из Ташкента в контрольном матче.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ошибки игроков в контрольном матче с «Локомотивом» из Ташкента (5:2) на сборе в Дубае.

«Из ошибок выделю желание побыстрее отбирать мяч, к сожалению, это не всегда удается, – приводит Sport24.ru слова Кононова. – Также выделю технические ошибки и нехватку кондиций, еще не до конца играем. Мы работаем в двухразовом режиме, играем в три часа дня, это сказалось на отсутствии свежести.

Миронов за ошибку по шапке не получит. Но поговорим, конечно. Центральный защитник должен уверенно работать с мячом, не делать такие передачи».

Напомним, «Спартак» одержал победу в своем первом контрольном матче в 2019 году. При этом по ходу первого тайма красно-белым пришлось отыгрываться после того, как «Локомотив» забил два гола за четыре минуты, второй – после ошибки 20-летнего защитника Леонида Миронова.

В составе «Спартака» забитые мячи на счету Александра Ташаева, Миронова (с пенальти), Луиса Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максима Глушенкова.

«Спартак» завершил сбор в ОАЭ и возвращается в Москву.