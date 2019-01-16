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Футбол16 января 2019 17:43Источник: MarcaАвтор: Спирин Дмитрий

Бензема пропустит 2 недели из-за операции на мизинце

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, сломавший мизинец на правой руке в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», 20 января перенесет операцию.

При этом француз хочет принять участие в игре 20-го тура против «Севильи» 19 января, а оперироваться на следующий день сообщает Marca.

В данный момент Бензема ходит с бандажом на руке, он не попал в заявку «Реала» на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса», который состоится 16 января.

В первой встрече сливочные одержали победу со счетом 3:0. Ожидается, что Карим вернется на поле только через две недели.

#бензема карим#фк реал мадрид#испанская примера
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