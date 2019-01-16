Патрик Виейра: Никогда не мог подумать, что встретимся с Анри в таком дерби

Футбол 16 января 2019 18:30 Источник: Goal.com

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра рассказал о своих отношениях наставником «Монако» Тьерри Анри, который был раньше партнером Виейра по игре за лондонский «Арсенал» и сборную Франции.

- Мы встречались с Анри в Лондоне во время каникул за кофе. Обсуждали много вещей. Это будет наша первая встреча друг с другом в качестве тренеров. Это будет волнующий момент. Мы через многое прошли вместе, но все это будет забыто.

Немного странные ощущения, когда мы вот так встречаемся на тренерской скамейке. Мы начинали тут свою карьеру - он в Монако, я в Каннах. Это ситуация, которая волнует нас обоих. Я никогда не мог подумать, что мы встретимся вот так - на тренерской скамейке в таком дерби.

К карьере Тьерри нечего добавить. То, чего он добился невероятно. Он является одним из величайших футболистов Франции наряду с Мишелем Платини, Раймоном Копой или Зинедином Зиданом, - приводит слова Виейра Goal.com.

Добавим, что матч чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей» пройдет сегодня на стадионе «Луи II», 16 января и начнется в 21:00 по московскому времени.